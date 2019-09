Die Sehnsucht nach echten Begegnungen lässt die Menschen nach Orten suchen, in denen noch Ursprünglichkeit und Authentizität erfahrbar sind. Was zählt, ist nicht das Höher, Schneller und Weiter, sondern die Freude, wenn man zu Hause noch die Luft der Berge riechen kann, das Glitzern der Seen sehen und die herzlichen Gespräche in bester Erinnerung hat.

Ist es der Wunsch nach Ruhe, die Suche nach dem Ursprünglichen oder das Verlangen nach neuen Abenteuern? Die beeindruckende Naturkulisse des Montafon ist Balsam für die Seele und Abenteuerspielplatz zugleich. Aktive Urlauber und Sportler können beim Wandern, (E-)Biken, Bergsteigen und Klettern den Süden Vorarlbergs erkunden. Insgesamt stehen 1.073 Kilometer beschilderte Wanderwege, 266 Kilometer ausgewiesene (E-)Mountainbikerouten und 19 Klettersteige zur Auswahl.

Wer sich lieber in den ruhigen Ecken des Alpentals aufhält, wird schnell fündig. Ein Moment für sich alleine. Nur die Geräusche der Natur im Ohr und ein Ausblick, der zum Staunen bringt. Im Montafon führen nicht alle Wege zum Ziel, sondern ganz oft zu sich selbst. Einer dieser ganz besonderen Wege führt am südlichen Ende Vorarlbergs in das Europaschutzgebiet Wiegensee. Die Wanderung mit Naturführerin Gerlinde führt zu einer äußerst seltenen Moorlandschaft und dem idyllischen Wiegensee.

Aussichtsreich und fordernd

In der sonnenverwöhnten Gemeinde Bartholomäberg geht es für geübte Biker hoch hinaus: Gemeinsam mit Bike-Guide Christoph geht es auf dem E-Bike rund um den Itonskopf. Die Singletrail-Tour hat es in sich. Denn nach dem höchsten Punkt der Tour auf 1.800 Metern Seehöhe startet der schmale, aber aussichtsreiche Singletrail.

Eine definitiv lohnende Aussicht wartet auch am Klettersteig Madrisella auf alle Alpinisten. Seit dem vergangenen Sommer gibt es diese Kletterroute, die bis auf 2.466 Meter Seehöhe führt. Das erhebende 360-Grad-Panorama am Gipfel lässt den kräfteraubenden Aufstieg in den Hintergrund rücken. Der in eine Nordwand gebaute Klettersteig bleibt auch für Könner eine Herausforderung – nicht zuletzt dank der 150 Meter hohen Senkrechten im mittleren Teil.

Daten & Fakten Montafon im Sommer



Allgemein

11 touristische Orte (Gaschurn, Partenen, St. Gallenkirch, Gargellen, Gortipohl, Schruns, Tschagguns, Silbertal, Bartholomäberg, Vandans, St. Anton im Montafon)

Höchster Punkt: Piz Buin, 3.312 Meter

Gästeprogramm: BergePLUS (montafon.at/bergeplus)

17 Seilbahn- und Liftanlagen (Montafon Brandnertal Card Mehrtageskarte)



Wandern

Markierte Wanderwege: 1.073 km

16 Themenwege (z.B. Gauertaler AlpkulTour, Silberpfad, Schmugglerland, energie.weg)

9 Gagla Wege (Kinderwanderwege)

Weitwanderweg: Montafoner Hüttenrunde (12 Etappen)

Alpenvereins- und Schutzhütten Montafon: 26



Biken

Beschilderte Mountainbikestrecken: 266 km

E-Bike Netzwerk: 3 Verleihstationen, 27 Ladestationen



Klettern

19 Klettersteige

8 Klettergärten



Sonstige Sommeraktivitäten

38 beschilderte Laufstrecken

Historisches Bergwerk Bartholomäberg

5 Freibäder

Freizeitpark (Aktivpark Montafon)

7 Tennisplatzanlagen